Opłata kogeneracyjna 2023. Polacy otrzymają wyższe rachunki za prąd?

Opłata kogeneracyjna na 2023. Podwyżkę wyrówna opłata OZE?

W 2023 roku stawka opłaty kogeneracyjnej wzrosła o 90 groszy - do poziomu 4,96 zł/MWh. Z zapowiedzi Ministerstwa Klimatu wynika jednak, że podwyżka należności doliczanych do rachunku nie przełoży się na wyższe kwoty faktur za prąd. Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w 2023 roku spadła stawka opłaty OZE (odnawialnych źródeł energii) - z 90 gr/MWh do zera. Takie działanie w konsekwencji ma sprawić, że rachunki za prąd dla gospodarstw domowych nie wzrosną. Warto pamiętać, że zgodnie z rządowymi programami, dotyczącymi zamrożenia ceny prądu, odbiorcy w 2023 roku zapłacą za energię tyle samo, co w poprzednim roku, pod warunkiem że zmieszczą się w wyznaczonym limicie.