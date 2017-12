Świecić albo nie świecić, czyli znaczenie Polskiego Funduszu Energetycznego dla potencjału polskiej energetyki

O wyzwaniach jakie stoją przed naszą energetyką i rewolucyjnych innowacjach wprowadzanych przez polski fundusz energetyczny rozmawialiśmy z jego założycielem, Robertem Zagożdżonem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pakiet energetyczno-klimatyczny przyjęty przez Parlament Europejski w 2008 r. promuje m.in. źrodła odnawialne (Materiały prasowe)

Rynek i otoczenie biznesowe dynamicznie się zmienia, a my słyszeliśmy, że ma Pan pomysł na zrewolucjonizowanie rynku efektywności energetycznej, jaki?

Robert Zagożdżon: Ciężka praca i zaangażowanie to przepis na sukces, z którym się najczęściej spotykamy. Najistotniejszym jednak elementem prowadzenia biznesu jest strategiczne myślenie i umiejętność odpowiadania na potrzeby konsumentów oraz zmieniające się otoczenie. W tym właśnie umiejętność przewidywania i wykorzystywania sytuacji rynkowych. Obecnie widać, że efektywność energetyczna otwiera bramy biznesowi, bo przestarzałe elektrownie i ciepłownie mają poważne wyzwania przed sobą. Parlament Europejski wydaje dyrektywy, a my powinniśmy na nie reagować, żeby nie płacić kar. Te problemy stały się dla nas inspiracją do działania. Przynosimy na Polski rynek rozwiązania, sprawdzone za granicą, które w pełni opowiadają na wyzwania nam stawiane przez pakiet energetyczno-klimatyczny przyjęty przez Parlament Europejski w 2008 roku. Przypomnę, że dokumenty wchodzące w skład pakietu skupiają się na trzech kluczowych celach czyli: ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych i podnoszeniu sprawności energetycznej Unii Europejskiej. Przychodzimy z rozwiązaniami, które mają w sobie potencjał wypełnić postanowienia art. 7 dyrektywy 2012/27/UE, która wprowadza obowiązek ustanowienia przez każde państwo członkowskie systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej lub do zastosowania alternatywnych środków w celu osiągnięcia określonej docelowej wielkości oszczędności energii wśród odbiorców końcowych. Warto już teraz nawiązać z nami współpracę i zadbać o kompleksowe, odpowiednie narzędzia, które pozwolą wypełnić stawiane wymogi pakietu 3x20, czyli obowiązek ograniczenia lub zwiększenia do roku 2030 o 20% wyników w powyższych obszarach, a tym samym uniknąć kar związanych z dyrektywami zanim będzie za późno i dla firm i dla środowiska naturalnego. Na potrzeby te odpowiada Polski Fundusz Innowacji S.A. i Cogen Energy S.A. firmy z grupy Investment Union S.E., która się zajmuje instalacją nowatorskich rozwiązań w formule ESCO.

Na czym polega ich wyjątkowość?

Blue Boson SE to wyłączny dystrybutor pro-ekologicznej i innowacyjnej technologii gwarantującej do 25% oszczędności kosztów produkcji ciepła lub chłodu. Efekty te są osiągane dzięki urządzeniom SCAT® i SCAT REXCIT®. Technologia ta jest implementowana przez Polski Fundusz Innowacji S.A. i polega na zmianie właściwości medium grzewczego lub chłodzącego na poziomie cząsteczkowym. Opatentowana metoda stosowana w urządzeniach modyfikuje submolekularną strukturę wody oraz innych mediów ciekłych i gazowych na trzech poziomach – fizycznym, chemicznym i energetycznym. Istotą technologii jest osiągnięcie zmian energetycznych i siłowych w samej cząsteczce oraz pomiędzy cząsteczkami na dwóch stopniach: stopień pierwszy - urządzenie SCAT® przeznaczone jest do podstawowej modyfikacji medium oraz stopień drugi - urządzenie SCAT REXCIT® przeznaczone jest do podwyższenia pojemności energetycznej medium.

Wygenerowany poziom oszczędności sam w sobie jest rewolucyjny i może przynieść niebywałą zmianę w podejściu do rozwoju sektora energetycznego. Oszczędzamy także na opłatach emisyjnych. Brak jasnej strategii dla energetyki, dylemat czy powinniśmy pójść drogą wspierania OZE czy też rozwoju energetyki jądrowej, stwarza pole działania dla naszej technologii, które ogranicza przy okazji emisje groźnych dla nas związków, a w efekcie końcowym chronimy nasze środowisko naturalne. Sama technologia spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony specjalistów podczas corocznych konferencji energetyków w Bełchatowie i ciepłowniczej w Międzyzdrojach. Pierwsze instalacje w Polsce potwierdzają naszą opinię o potencjale technologii i świadczą o tym, że nasz koncept się przyjmuje.

Cogen Energy S.A. to Pana najnowszy projekt. Jak on odpowiada na potrzeby polskiego rynku?

Firma inwestuje w projekty z szeroko rozumianej energetyki rozproszonej oraz efektywności i niezależności energetycznej stosowane w przemyśle i spółkach należących do Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ideą jest posiadanie zainstalowanego aktywa produkującego media, dzięki czemu relacje biznesowe będą silne i trudno rozerwalne. Dzięki rozwiniętym kompetencjom technicznym Cogen Energy samodzielnie lub przy pomocy partnerów biznesowych, takich jak dystrybutorzy, firmy projektowe np. Energo projekt Warszawa, jest w stanie prowadzić projekty inwestycyjne w szeregu technologii. Zagrożone są systemy ciepłownicze niespełniające standardów efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów unijnych. Według Rzeczpospolitej w Polsce ponad 90% systemów ciepłowniczych z 400 przedsiębiorstw nie spełnia unijnych standardów. Eksperci twierdzą, iż przebudowa starych ciepłowni na układy kogeneracyjne będzie korzystna nie tylko z punktu widzenia funkcjonowania ciepłownictwa, ale również elektroenergetyki.

Szczególnym polem zainteresowania firmy są projekty efektywności energetycznej łączące kilka technologii w kompleksowe rozwiązania umożliwiające znaczną poprawę efektywności energetycznej oraz dostawy pozostałej części niezbędnych mediów energetycznych, takich jak prąd i gaz z sieci.

Cogen Energy uzupełnia istotną niszę rynkową w przedziale małych i średnich projektów – w tej chwili brak na polskim rynku źródeł finansowania kapitałowego w tym segmencie.

Typowa docelowa wielkość projektu inwestycyjnego w polu zainteresowania firmy to 0,5-20 mln PLN. W uzasadnionych przypadkach może być zaangażowany w projekt nieznacznie mniejszy lub istotnie większy kapitał. Realizacja złożonych projektów o relatywnie niewielkiej skali jest możliwa dzięki częściowo wystandaryzowanemu procesowi pozyskania i oceny projektów inwestycyjnych, co umożliwia istotne obniżenie kosztów rozwoju i obsługi finansowo-prawnej projektów, a także istotne skrócenie etapu przygotowawczego i decyzyjnego.

Rozwój to ciągłe zmiany. Jak będzie się kształtować struktura Pana biznesu?

Najważniejsza do teraz była integracja Energii dla Firm S.A. i Energetycznego Centrum S.A. pod sztandarem Polskiego Funduszu Energetycznego FIZAN. Następny będzie Polski Fundusz Innowacji S.A., Cogen Energy S.A. i Polski Holding Energetyczny S.A., które pomagają nam wejść w nowe sektory rynku i poszerzyć portfolio usług i produktów. Naszym głównym celem jest efektywność energetyczna, którą uzyskamy poprzez kompleksowe rozwiązania opierające się na fotowoltaice rozproszonej i magazynach energii, nowoczesnej dystrybucji, efektywnych rozwiązaniach w branży ciepłownictwa czy tworzeniu klastrów energetycznych.

Wejście w wytwarzanie energii elektrycznej albo w segment jej dystrybucji to nowe kierunki w Pana grupie. Co jest powodem takiej decyzji?

Chcemy nasz biznes integrować pionowo. Już sprzedajemy rozwiązania, które są źródłami energii rozproszonej, czyli fotowoltaikę. Poprzez projekt WeEnergy chcielibyśmy powiązać je w jedną wielką wirtualną elektrownię. Dla tych, którzy wykorzystują magazyny energii, chcielibyśmy pójść krok dalej i stworzyć rozwiązania, które pomogą im uniezależnić się od sieci dystrybucji energii. Z kolei tym, którzy wybiorą tradycyjne rozwiązania, chcemy zaproponować lokalne sieci dystrybucji energii elektrycznej o niskim napięciu. Dzięki temu będziemy wytwarzać, dystrybuować i sprzedawać energię. Koncentrujemy się tutaj głównie na osiedlach mieszkaniowych, specjalnych strefach ekonomicznych, obiektach przemysłowych i galeriach handlowych.

Wspomniał Pan też oprócz ciepłownictwa o klastrach energetycznych jako nowych rynkach, na których Investment Union S.E, i Polski Fundusz Energetyczny FIZAN chcą zaistnieć.

Zawsze podkreślam, że sukces wynika z decyzji podobnych do wszystkich innych, które podejmujemy w życiu – sami wybieramy wyzwania, z którymi chcemy się zmierzyć i określamy nasze priorytety, co oznacza, że możemy świadomie wybrać swoją przyszłość. My staramy się płynąć z nurtem rzeki, realizować zamierzenia polityki energetycznej kraju i całej Europy. Idea klastrów energetycznych wpisuje się w formułę rozwoju energetyki rozproszonej opartej na oszczędnościach generowanych przez lokalne wytwarzanie energii w pobliżu odbiorcy. To są rozwiązania na dużą skalę, bardzo spójne z tym, co już robimy. Warto pamiętać, że klastry energetyczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, a plany energetyczne Unii Europejskiej w następnych latach zmierzają do znacznego ograniczenia zużycia energii. I tu właśnie przychodzimy z bogatą ofertą rozwiązań energooszczędnych.

W takim razie jakich innych innowacji możemy jeszcze się spodziewać?