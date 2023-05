"Oni kryształowi". Posłowie opozycji komentują konwencję PiS

Opozycja kpi z przemówienia Kaczyńskiego

- Jeżeli składa się obietnice, a nie zamierza się ich zrealizować to jest to manipulacja. My realizujemy nasze obietnice wyborcze. Nie zgadzamy się na manipulacje polityczne. Poprzednie rządy to wielkie straty dla narodu i zmarnowanych 8 lat. Nasz rząd nie zmarnował tych dwóch kadencji i musimy walczyć o kolejne. Myśmy zapowiedzieli wiele. Myśmy mieli wielki program i myśmy ten program zrealizowali - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.