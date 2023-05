Szydło "wbiła szpilę" Tuskowi. Wymyśliła mu nowy przydomek

- On krytykując nasze programy społeczne nie krytykuje wyborców PiS. Krytykuje każdego, kto korzysta z 500 plus, czy 13. emerytury i innych programów, które zostały wprowadzone w ciągu ostatnich lat. To nie są programy dla wybranej grupy. To programy dla Polaków. Może nie chce, by były kontynuowane - komentowała Beata Szydło.