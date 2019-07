Onet: prezes TK miała należeć do socjalistycznej młodzieżówki

Jak donosi Onet prezes Trybunału Konstytucyjnego w czasach PRL miała należeć do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Była to uczelniana "przybudówka" partii komunistycznej.

Felietonista portalu swoje informacje ma opierać na dokumentach zdobytych w Instytucie Pamięci Narodowej. We wnioskach przed zagranicznymi wyjazdami Przyłębska miała wpisywać w rubrykę informację o członkostwie w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich. Organizacja prowadziła działalność ideologiczno-propagandową, kulturalną oraz sportowo-turystyczną. Przez lata, aż do 1982 roku, gdy ją rozwiązano, była w pełni kontrolowana przez komunistyczne władze.

Kłopoty męża

Podobne luki w życiorysie do pewnego czasu miał mąż sędzi TK. W 1979 r. Andrzej Przyłębski podpisał lojalkę, która miała zobowiązać go do współpracy z SB jako TW Wolfgang. W wywiadzie dla "Gazety Polskiej" ambasador RP w Berlinie tłumaczył, że "nie ma dowodów na to, że był tajnym współpracownikiem komunistycznych służb specjalnych". Zwrócił uwagę na pewne "okoliczności".