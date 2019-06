Afera wokół TW Wolfganga. Andrzej Przyłębski o przeszłości

- Podpisałem deklarację, której nie zamierzałam dotrzymywać. Nie chciałem wracać do PRL - tak ambasador RP w Berlinie, Andrzej Przyłębski wspomina podpisanie lojalki. Dyplomata tłumaczy, że w jego przypadku nie można mówić o współpracy z Służbą Bezpieczeństwa.

W 1979 r. Andrzej Przyłębski podpisał lojalkę, która miała zobowiązać go do współpracy z SB jako TW Wolfgang. W wywiadzie dla "Gazety Polskiej" ambasador RP w Berlinie tłumaczy, że "nie ma dowodów na to, że był tajnym współpracownikiem komunistycznych służb specjalnych". Przyłębski zwraca uwagę na pewne "okoliczności".