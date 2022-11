"On tutaj wróci". W Borowcach wciąż obawiają się Jacka Jaworka

Poszukiwania Jacka Jaworka wciąż trwają. Przypomnijmy, chodzi o zbrodnię, do której doszło w lipcu 2021 roku w Borowcach. Mieszkańcy podczęstochowskiej miejscowości obawiają się, że Jaworek wróci. - Jaworek żyje, on był hardy, nie zrobił sobie krzywdy. On jeszcze tutaj wróci - mówią kobiety w rozmowie z "Faktem".