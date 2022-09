Więzienie zmieniło go w bandytę? Prawda o Jacku Jaworku

- Żył jak w matni. Bez domu, z widmem powrotu do więzienia i biurokracją, której on chłopskim rozumem nie potrafił ogarnąć. Jeździł od jednego urzędu do drugiego, kręcił te kilometry tam i z powrotem (...) On z każdym dniem był coraz bardziej nieobecny - mówił w rozmowie z "Faktem" Tomasz Górnicz. Dodał też, że samotny i zagubiony Jaworek zaczął coraz częściej zaglądać do kieliszka.