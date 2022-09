Kuzyn braci ujawnia. To dlatego Jacek Jaworek sięgnął po broń

Tuż przed pandemią straszy z braci znalazł się w Polsce, ale tu spotkał go pech. Trafił za kraty w związku z wyrokiem za uchylanie się od alimentów. Gdy odbył karę i opuścił zakład karny, brat wyciągnął pomocną dłoń. - Na przełomie 2020 i 2021 roku Janusz zaproponował Jackowi, by się wprowadził do Borowców. Jacek zabrał dobytek i przyjechał do brata. Na początku żyli jak w sielance. Jacek wyjeżdżał z rodziną Janusza na niedzielne obiady do restauracji. Uczestniczył w spotkaniach ze znajomymi Janusza - zrelacjonował "Faktowi" Tomasz Górnicz, kuzyn Jaworków.