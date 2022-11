Okazje na Black Friday 2022. Na co zwrócić uwagę podczas zakupów w internecie?

Black Friday to dzień, w którym sklepy szczególnie starają się zachęcić klientów do zakupów. Choć większość przedsiębiorców wskazuje, że pomimo kryzysu przedstawi klientom programy promocyjne, wielu z nich deklaruje obniżki nie większe niż 30 procent. Jak wskazuje badanie "Omni-commerce kupuję wygodnie 2022" niemal 90 proc. Polaków robi zakupy w internecie. To właśnie na ten kanał zakupowy szczególną uwagę zwraca IGE.