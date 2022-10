Black Friday. Wielkie święto zakupów już niebawem

Black Friday. Jaka jest jego historia?

Black Friday to święto bezpośrednio powiązane z Dniem Dziękczynienia, upamiętniającym dożynki mieszkańców Plymouth - jednej z pierwszych kolonii osadniczych w Ameryce Północnej. Już w połowie XX wieku podczas Święta Dziękczynienia organizowano parady i pochody, których sponsorami były domy towarowe. Była to okazja do zareklamowania towarów i usług, a także nieformalny sposób na rozpoczęcie przedświątecznego sezonu.