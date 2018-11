Black Friday: Poznaj najczęstsze sztuczki sprzedawców i nie daj się nabrać na "super promocje"

Black Friday: Czarny Piątek już dziś, 23 listopada. Sprawdź, jak upolować towar po naprawdę okazyjnej cenie i nie dać się nabrać na sztuczki sprzedawców.

Black Friday – poznaj sztuczki sprzedawców

Czarny piątek już dziś! Wielu z nas długo oczekiwało 23 listopada, by móc zrobić zakupy po naprawdę okazyjnych cenach. Sprzedawcy zdają sobie sprawę z oczekiwań klientów, dlatego wiele sklepów przygotowało atrakcyjne oferty. Trzeba mieć jednak na względzie, że nie każda promocja jest w rzeczywistości naprawdę znacznie niższa. Zdarza się, że dany towar „po obniżce” można kupić w zbliżonej cenie w inne dni. Najważniejsze, żeby w Black Friday zachować rozsądek i odpowiednio podejść do zakupów, by niepotrzebnie nie wydać pieniędzy.