WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze black friday 1 godzinę temu Black Friday – historia święta zakupów 29 listopada 2019 roku ponownie możesz skorzystać z setek promocji i kupić wiele produktów w atrakcyjnych cenach. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Szaleństwo związane z zakupami dotyczy różnych krajów, również Polski, a dla sprzedawców w Stanach Zjednoczonych Black Friday jest najbardziej dochodowym dniem w roku. Od kiedy Black Friday znamy w Polsce? Jaka jest jego historia? Na jakie promocje możesz liczyć w Czarny Piątek? Black Friday – geneza Dzień, w którym w sklepach masowo organizowane są promocje narodził się w Stanach Zjednoczonych, a z czasem zawędrował również do Europy. Black Friday obchodzony jest każdego roku w piątek po Święcie Dziękczynienia. Jego historia rozpoczyna się w drugiej połowie XIX wieku. Wspomniane Święto Dziękczynienia przypada na ostatni czwartek listopada. Tego dnia Amerykanie spotykają się na uroczystej kolacji z rodziną i najbliższymi, żeby podziękować za to, co dobrego spotkało ich przez cały rok. W USA dzień ten jest wolny od pracy. Ponoć nazwa Black Friday po raz pierwszy została użyta w latach 60. XX w., kiedy ulice i sklepy w Filadelfii były tak zatłoczone w związku z wyprzedażami, że wymagało to interwencji policji. Inna teoria mówi, że korzeni tego dnia powinniśmy się doszukiwać w sytuacji na rynku złota w 1869 roku – wówczas cena rynkowa tego surowca osiągnęła w wyniku spekulacji rekordową wysokość. Doszło do interwencji rządu USA, co wywołało gwałtowny spadek wartości złota. W 2017 roku Amerykanie wydali w Black Friday kwotę 5,03 mld dolarów – najwięcej kupowali telewizorów i laptopów. Z czasem Czarny Piątek zaczął wyznaczać początek sezonu zakupów świątecznych. Tego dnia sklepy otwarte są nawet przez całą dobę. Black Friday w Polsce W Polsce Czarny Piątek organizowany jest tego samego dnia, co w Stanach Zjednoczonych, ale dopiero od kilku lat. Każdego roku skala Black Friday jest coraz większa, a do wydarzenia przyłączają się kolejne popularne sklepy – atrakcyjne wyprzedaże dostępne są zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. Aby klienci mogli skorzystać z wysokich rabatów, sklepy tego dnia otwarte są dłużej. W Polsce promocje mają inny charakter niż za granicą – często godne uwagi rabaty dostępne są przez cały tydzień, w którym przypada Black Friday lub od piątku do poniedziałku, który nazywany jest Cyber Monday. W 2017 roku koncern GfK opublikował raport z badania, z którego wynika, że z roku na rok coraz więcej Polaków robi zakupy w Black Friday. W 2016 roku było to 16 proc. respondentów, natomiast w 2017 już 23 proc. Najwięcej badanych – 46 proc. – zamawiało odzież, 37 proc. sprzęt radiowo-telewizyjny, a 31 proc. sprzęt AGD i wyposażenie domu. Według GfK w 2017 roku 30 proc. polskich konsumentów deklarowało znajomość nazwy Black Friday, a w 2018 roku liczba ta wzrosła już do 60 proc. Każdy kolejny Black Weeks w Polsce to duże promocje i wyjątkowe oferty. Jesteś gotowy na tegoroczne zakupy? Super promocje w Black Weeks w Media Expert W Media Expert promocje nie są dostępne wyłącznie w Czarny Piątek. Zakupy w atrakcyjnych cenach możesz zrobić już wcześniej. Zaglądaj jak najczęściej na stronę https://www.mediaexpert.pl/lp,black-friday i wykorzystaj najlepsze okazje. Promocje wciąż się zmieniają – wybierz telewizor, smartfon, laptop, aparat, lokówkę, suszarkę, zmywarkę czy szczoteczkę rotacyjną w niepowtarzalnej cenie. Pospiesz się! W ramach Black Weeks w Media Expert dostępne były, a być może nadal możesz kupić:

● Smartfon HUAWEI Y6 2018 za 444 zł.

● Kamerę sportową SJCAM M20 za 399 zł.

● Szczoteczkę rotacyjną ORAL-B 4000 S za 265 zł.

● Aparat CANON PowerShot SX730 za 1199 zł.

Obserwuj zmieniające się promocje – możliwe, że znajdziesz wymarzony produkt w niższej cenie. Możesz liczyć na to, że do końca Black Weeks jeszcze wiele będzie się działo. Szukaj produktów z wysokimi rabatami – być może są wśród nich te, na które od dawna polujesz. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące