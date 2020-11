Black Friday 2020. Gdzie skorzystamy z promocji?

Black Friday 2020, czyli Czarny Piątek to dzień największych wyprzedaży w roku. To amerykańskie święto wyprzedaży, które przywędrowało także do Europy, również do Polski. Odbywa się ono cyklicznie co roku, w ostatni piątek listopada, następnego dnia po słynnym Święcie Dziękczynienia. W tym roku zakupy z okazji Black Friday zrobimy 27 listopada.