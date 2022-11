Black Friday. Jak nie dać się oszukać? Nieuczciwi sprzedawcy od lat stosują te same sztuczki

Black Friday z kryzysem w tle

"83 proc. sklepów deklaruje, że zamierza obniżyć w tym czasie (Black Friday - red.) ceny, ale co trzeci przyznaje, że obniżki będą niższe niż w poprzednich latach. Zazwyczaj będzie to maksymalnie 30 proc." - informuje Rzeczpospolita. Podczas tegorocznego święta zakupów, Polacy mogą spodziewać się więc mniejszych promocji niż w ubiegłym roku. To wynik trudnej sytuacji ekonomicznej sklepów, które muszą mierzyć się z kryzysem gospodarczym oraz najwyższą od lat inflacją.