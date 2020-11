Black Friday 2020. UOKiK ostrzega. Sprawdź, jak nie dać się oszukać

Black Friday 2020. Kiedy wypada?

Czarny Piątek 2020 wypada 27 listopada. Zgodnie z tradycją, tego dnia powinniśmy przygotować się na ogromne przeceny, wyprzedaże i różne akcje promocyjne. Wtedy na zakupy ruszą wszyscy zakupoholicy. W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa galerie handlowe w Polsce będą zamknięte co najmniej do 29 listopada, co oznacza, że listopadowe promocje czekają na nas głównie w internecie.