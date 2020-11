Black Friday to żniwa dla oszustów. Skala wyłudzeń największa od lat

Przeniesienie życia codziennego do Internetu sprawiło, że złodzieje mają więcej możliwości, by ukraść nasze dane. Po co? To tylko jeden krok do wyłudzenia na nasze konto pożyczki czy zakupu na raty, który – w najgorszym przypadku – będziemy spłacać przez wiele lat.

27 listopada, czyli Black Friday to najlepszy dzień na zakupy w roku na całym świecie. Ceny są rekordowo niskie, a okazji by coś kupić tysiące. Paradoksalnie, podczas pandemii może to być rekordowy Black Friday, bo wyprzedaże zaczęły się na długo przed tą datą. I nawet zamknięcie galerii handlowych nie powstrzyma szału zakupów – w domu, na wygodnej kanapie przed komputerem, możemy kupić znacznie więcej niż wędrując między sklepami.

Z badań wynika, że co trzeci z nas planuje w tym czasie zakupy, a liczba paczek wysłanych podczas Black Friday rośnie nawet o połowę – jak ujawniła w rozmowie z Business Insider m.in. firma kurierska DPD.

Okazja czyni złodzieja

Tyle, że kiedy my polujemy na okazję, oszuści polują na nas, a Black Friday im to ułatwia. Przykład? Jak ujawniła firma jubilerska Pandora na początku listopada 2020 roku hakerzy rozesłali kampanię phishingową, która udawała ofertę duńskiej firmy. Potencjalni klienci z USA, Wielkiej Brytanii oraz Bułgarii otrzymali fałszywe wiadomości mailowe. Po wejściu w hiperłącze, użytkownik był przenoszony na fałszywą stronę internetową, wyglądającą niemal identycznie jak oficjalny sklep firmy. Cel był jeden – przechwycić dane płatnicze internautów i zdobyć ich pieniądze.

Podczas Black Friday mejli z podobnymi okazjami możemy otrzymać setki – niezależnie od tego czy robimy zakupy w sieci czy nie. Wystarczy kliknąć w link, wypełnić formularz by „skorzystać z promocji” czy ściągnąć załącznik. I tyle.

Co dzieje się chwilę później, gdy złodzieje zdobędą dane naszej karty płatniczej? Wiadomo.

A gdy zdobędą nasze dane: Imię i Nazwisko, PESEL czy numer dowodu osobistego?

Wyłudzą na nasze dane pieniądze z banku, SKOK-u czy innej instytucji pożyczkowej albo kupią coś na raty?

Kredyt nie jest spłacany, a z kredytobiorcą nie można się skontaktować (bo złodziej podał fałszywy adres i telefon), więc sprawa trafia do firmy windykacyjnej. Ta – skoro nie może się skontaktować z dłużnikiem – przekazuje sprawę do sądu.

Tego typu sprawy rozpatrywane są przez e-sądy, które działają w trybie uproszczonym.

E-sąd weryfikuje pozwanego na podstawie numeru PESEL, nie wnikając, czy osoba posługująca się tymi danymi rzeczywiście cokolwiek pożyczała. Poszkodowany o wyroku dowiaduje się, gdy jego konta zajmuje komornik.

Ktoś powie: To się nie zdarza!

Ależ skąd! Prawie 5 miliardów złotych – to wartość kredytów, których złodziejom nie udało się wyłudzić w ciągu ostatnich 12 lat. Z danych Związku Banków Polskich wynika, że rok 2020 jest rekordowy pod względem prób wyłudzeń – tylko w III kwartale odnotowano 1888 prób na kwotę ponad 61 mln zł, jest to najwyższy wynik od czterech lat. Drugi kwartał zakończył się udaremnieniem 1680 prób na kwotę ponad 63 mln zł – to były najgorsze trzy miesiące od 5 lat. To są tylko informacje o przestępstwach udaremnionych. Tych, których nie udało się wykryć, jest oczywiście znaczne więcej.

Przestępcy nie próżnują. Wystarczy chwila naszej nieuwagi.

Pandemia sprzyja złodziejom

Dziś przez sieć można załatwić większość spraw urzędowych, bankowych, zrobić zakupy na raty, ale też pożyczyć pieniądze. Swoją tożsamość potwierdzamy SMS-em, Profilem Zaufanym czy podpisem elektronicznym. Czasem, by skorzystać z jakiejś usługi, musimy podać numer PESEL oraz numer dowodu osobistego. A te dwie informacje, wraz z imieniem i nazwiskiem właściciela dokumentu wystarczą, żeby zaciągnąć na nasze konto kredyt czy dokonać zakupu na raty. W większości przypadków wystarczy nawet sam PESEL.

– Oczywiście złodziej musi mieć oprócz numeru PESEL imię i nazwisko, ale o to już jest łatwo – wyjaśnia PROSIMY O WSKAZANIE KONKRETNEJ OSOBY Z IMIENIA I NAZWISKA, ekspert Biura Informacji Kredytowej. – Natomiast adres jest nieważny, oszust może użyć fałszywego. Wtedy ofiara dowie się o wyłudzeniu jeszcze później, bo upomnienia będą przychodzić na inny adres. Jednak komornik bez problemu znajdzie właściwą osobę i upomni się o dług z odsetkami.

W realnym świecie przestępcy po prostu kradną fizyczne dokumenty lub ich kopie. Czasem bardzo im to ułatwiamy, zostawiając np. w zastaw za wypożyczenie jakiejś rzeczy dowód osobisty. Źródłem pozyskania naszych danych jest też kserowanie dokumentów – pod pozorem konieczności dołączenia kopii do jakiejś umowy. A nawet – wizyta w aptece.

– Trzeba uważać, stojąc przy okienku np. przy realizacji e-recepty – zauważa ekspert BIK. – Nie powinno się dyktować numeru PESEL na głos, przy innych osobach, tylko wypisać go na kartce i pokazać farmaceucie.

W Internecie – jak wspomnieliśmy możliwości zdobycia naszych danych jest zdecydowanie więcej. Cyberprzestępcy nie tylko wysyłają fałszywe e-maile, ale włamują się na nasze skrzynki pocztowe, tworzą strony czy sklepy internetowe z atrakcyjną ofertą tylko po to, by zdobyć informacje o nas. Albo doprowadzają do zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem, które kradnie hasła lub pozwala śledzić każdy ruch użytkownika – włącznie z wpisywanymi hasłami i loginami.

Jak się bronić?

W Internecie zwykle nie wiemy, że ktoś pozyskał nasze dane. Dowiadujemy się o tym często za późno, kiedy te zostały już wykorzystane. Dlatego w sieci nie można ujawniać informacji o sobie, jeśli nie mamy absolutnej pewności, że jest to konieczne i że osoba po drugiej stronie ekranu ma prawo takie wiadomości zbierać.

– PESEL powinno się podawać tylko firmom, do których ma się zaufanie: bankom, telekomom, firmom energetycznym. Niedawno znajomy trafił na sklep internetowy, który prosił o PESEL. Sklep internetowy nie potrzebuje takich danych do sprzedaży swoich towarów – ostrzega ekspert BIK.

Szczególnie podejrzane będą prośby o przesłanie skanu czy zdjęcia dowodu osobistego, np. podczas rekrutacji do pracy. Pracodawca nie ma prawa żądać takiego dokumentu.

Nie należy również trzymać wysłanych e-maili ze skanami swoich wrażliwych dokumentów w skrzynce mailowej, na którą może ktoś się włamać.

Najprostszą formą ochrony, która działa niezależnie od nas są natomiast Alerty BIK . Większość instytucji udzielających kredytów sprawdza bowiem klientów w Biurze Informacji Kredytowej – to najprostszy sposób, by poznać naszą wiarygodność finansową.

W BIK-u można więc włączyć wspomniane Alerty BIK, czyli powiadomienia SMS lub e-mail z informacją, że dana instytucja finansowa analizuje nasz wniosek kredytowy. Jeśli dostaniemy taką wiadomość, a nie wnioskowaliśmy o pożyczkę/kredyt czy raty, jest to sygnał, że ktoś próbuje wyłudzić pieniądze na nasze dane.

– Jeśli otrzymujemy Alert BIK, gdy się samemu o nic nie wnioskuje, może to oznaczać próbę wyłudzenia.

Wtedy trzeba natychmiast zareagować i poinformować instytucję, w której ktoś działa w naszym imieniu, że to jest próba wyłudzenia, dzwoniąc na infolinię banku, sklepu czy firmy pożyczkowej – ostrzega ekspert BIK.

Dodatkowo Alerty BIK są wysyłane nie tylko przy próbie wzięcia kredytu, ale też gdy pojawi się opóźnienie w spłacie rat lub gdy ktoś wpisze nas do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Jak uruchomić Alerty BIK?

To bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę BIK i założyć tam konto. Następnie można wybrać usługę Alerty BIK na rok (za 24 zł) lub Alerty BIK połączone z możliwością sprawdzenia Raportu BIK, czyli swojej historii kredytowej, oceny punktowej (tzw. scoring), a także informacji, kto i kiedy wysłał do BIK-u zapytanie. Ta rozszerzona usługa to koszt 99 zł rocznie.

Po upływie roku usługa nie odnawia się automatycznie, nie są pobierane żadne opłaty. Alert BIK można wykupić ponownie.

Skradzione dokumenty? Koniecznie zastrzeż!

Kiedy dojdzie do próby wyłudzenia na nasze dane, a my orientujemy się przy okazji, że straciliśmy dokumenty – wówczas trzeba je jak najszybciej zastrzec.

W BIK jest to usługa bezpłatna i wymaga jednego kliknięcia. Wystarczy, że mamy założone darmowe konto BIK.

Informacja z BIK trafi do systemu Dokumenty Zastrzeżone, z którego korzystają banki, firmy pożyczkowe czy telekomunikacyjne. Można w ten sposób zastrzec nie tylko dowód osobisty, ale także paszport czy prawo jazdy.

Dopiero po zgłoszeniu utraty dokumentu możemy wnioskować o wydanie duplikatu.

A co, jeśli już do drzwi puka firma windykacyjna lub nieświadomy niczego kredytobiorca otrzyma wezwanie do zapłaty?

W takiej sytuacji trzeba natychmiast ustalić, o jakim kredycie dokładnie jest mowa, kiedy został zaciągnięty i zebrać wszystkie informacje na jego temat. Potem trzeba zgłosić sprawę na policję i odebrać zaświadczenie o zgłoszeniu podejrzenia przestępstwa. To zaświadczenie trzeba przedłożyć w instytucji udzielającej kredytu oraz w firmie windykacyjnej. To wszystko jest konieczne, bo instytucje pożyczkowe i banki wstrzymują działania windykacyjne do czasu wyjaśnienia sprawy. Niestety wszystkie te formalności kosztują sporo czasu i nerwów.