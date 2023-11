Ogromne emocje w Sejmie. Zagotowało się w sieci. "Większy cyrk niż myślałem"

Wystąpienie Ziobry skomentował prof. Marcin Matczak. "Ziobro już wie, co go czeka, więc zaczyna tracić nerwy. Stąd to dziwne zachowanie dzisiaj w Sejmie. Twarde rozliczenie tego człowieka za wszystkie naruszenia prawa i próbę zamachu na konstytucyjny ustrój państwa, której jako minister się dopuścił, powinno być priorytetem nowej władzy. Ale rozliczenie Ziobry nie ma nic wspólnego ze złośliwym atakowaniem elektoratu PiS i ich wartości. Da się jedno od drugiego oddzielić" - podkreślił.