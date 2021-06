Koszmarny weekend w Polsce. Rzecznik straży podał zatrważającą liczbę

To był prawdziwie intensywny weekend dla straży pożarnej w Polsce. Chodzi nie tylko o pożar w Nowej Białej, ale też tysiące innych interwencji. O tym, z czym mierzyli się polscy strażacy, mówił w programie "Newsroom WP" bryg. Krzysztof Batorski. - Przez sobotę i niedzielę strażacy wyjechali do ponad 3500 zdarzeń różnego rodzaju. Odnotowaliśmy ponad tysiąc pożarów. W nich zginęły trzy osoby z różnych miejscowości - podkreślił rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak przypomniał strażak, w wyniku pożarów w mieszkaniach co roku ginie ponad 500 osób - to aż 80 proc. ofiar wszystkich pożarów w Polsce. Rzecznik PSP zaznaczył też, że w związku z wysokimi temperaturami w weekend rośnie zagrożenie pożarów lasów. - Wczoraj o godzinie 13 cały kraj był na czerwono, a więc był to III - najwyższy - poziom zagrożenia pożarowego. Przez weekend strażacy wyjeżdżali aż do 172 pożarów w lesie - mówił bryg. Krzysztof Batorski. Więcej w materiale wideo.