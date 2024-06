Sikorski mocno odpowiada Putinowi. Tak reaguje na jego "ofertę"

Przypomnijmy: prezydent Rosji Władimir Putin wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że Rosja jest gotowa zakończyć konflikt zbrojny w Ukrainie. Warunkiem miałoby być jednak to, by Ukraina zrezygnowała z dążenia do członkostwa w NATO oraz przekazała Rosji pełne prawa do czterech prowincji, do których Moskwa rości sobie prawa.