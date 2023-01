Odwet na mediach za Macierewicza? "Może być spokojny"

Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji chce ukarać TVN24 za reportaż "Siła kłamstwa" o podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Media z całej Polski wspierają telewizję publikując ten reportaż na swoich łamach. - To chęć ukarania wolnych mediów za ujawnienie kłamstwa Prawa i Sprawiedliwości w kwestii katastrofy smoleńskiej. To dalszy ciąg próby zakneblowania wolnych mediów. Uważam, że skuteczną metodą obrony przez zagrożeniem cenzury mediów jest solidarność mediów. Antoni Macierewicz będzie zawsze wracał, bo on reprezentuje sposób myślenia i wizję świata bliską zapleczu PiS. Wyciągają i chowają go jak diabełka z pudełka. Jestem przekonany, że zwolenników teorii o zamachu w Smoleńsku jest w zapleczu PiS coraz mniej. Antoni Macierewicz może być spokojny i jeszcze swoją rolę odegra w najbliższych wyborach. Będą go pokazywać w środowiskach najbardziej podatnych na teorie spiskowe - komentował w programie "Newsroom WP" były prezydent Bronisław Komorowski.

