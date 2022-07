Odważny krok. Rosjanin zawiesił antywojenny plakat na Kremlu

Jewgienij Kazakow od lat jest krytykiem reżimu Putina. Od dawna też spotykają go za to przykre konsekwencje. W 2011 roku został zatrzymany po wiecu ulicznym i przewieziony na posterunek policji, gdzie został mocno pobity przez funkcjonariuszy. W 2020 roku był poważnie ranny - nieznany mężczyzna dźgnął go nożem. Sprawcy nie ustalono, ale aktywista jest przekonany, że za tym atakiem stały służby specjalne Rosji.