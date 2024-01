Odtajniono rejestr lotów. Morawiecki 34 razy latał w miesięcznice

- Krytykowanie polityków na najważniejszych stanowiskach za to, że dużo latają to populizm. Moim zdaniem powinni mieć prawo, nawet by wracać samolotem do domu co weekend. A same loty nie powinny być jawne ze względu na dobro państwa. Czasami politycy muszą mieć możliwość dyskretnego działania. Zabrakło nam jednak jaj, by to utajnić - powiedział anonimowo w rozmowie z portalem jeden z współpracowników Morawieckiego.