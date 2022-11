Odśnieżanie chodnika. Na kim spoczywa ten obowiązek? Przepisy wskazują jasno

Mandat za nieodśnieżony chodnik

Właściciel posesji, który unika wykonania ciążącego na nim obowiązku, może zostać ukarany mandatem. Jego wysokość, w zależności od użytego przepisu może wynieść od 500 do nawet 1500 złotych. Dodatkowo, jeżeli przez zalegający na chodniku śnieg dojdzie do wypadku, w którym ucierpi przechodzień, właściciel działki graniczącej z drogą lub jej zarządca może zostać zobowiązany do wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli do wypadku dojdzie na chodnikach administrowanych przez gminę lub innych zarządców, osoba poszkodowana również może domagać się zadośćuczynienia - w tym przypadku od właściwych instytucji.