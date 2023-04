Odra znowu zagrożona. Polacy chcą natychmiastowych działań

Ekspert: złota alga potrzebuje słonej wody

Pod koniec marca w Instytucie Ochrony Środowiska przedstawiono raport końcowy prac zespołu po katastrofie ekologicznej w Odrze. Według dokumentu, 42 zakłady przemysłowe nad Odrą mają pozwolenia na odprowadzanie zanieczyszczeń z chlorkami i siarczkami do wody (to te związki tworzą sole, potrzebne złotej aldze). Według ekspertów to sektor górnictwa zrzuca 72 proc. tych zanieczyszczeń.