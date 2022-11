Coś niepokojącego dzieje się w Odrze. Eksperci biją na alarm

Znaleziono martwe małże

Na początku listopada w okolicach Cedynii i Bielinka przeprowadzono badania, których celem miało być zbadanie stanu małż. To, co zobaczył nurek, okazało się bardziej przerażające, niż się spodziewano. Dno rzeki pełne było muszli po martwych małżach. Znalezienie żywych mięczaków okazało się niezwykle trudne - trzeba było przeczesać w tym celu nawet kilkadziesiąt metrów kwadratowych podwodnego terenu. Ten dramatyczny obraz jest dowodem na to, że mięczaki, którym udało się przetrwać sierpniową katastrofę ekologiczną, znów mają problemy. Coś je bezlitośnie dziesiątkuje i prowadzi do zagłady porównywalnej do tej, z którą mierzyliśmy się kilka miesięcy temu.