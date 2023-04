Odra znowu będzie zatruta. Minister Moskwa ma już gotowe wytłumaczenie

Już pod koniec stycznia Wolter alarmował w niemieckich mediach, że do Odry odbywają się zrzuty słonej wody. Uważa, że ma to miejsce gdzieś w Polsce, bo Odra dociera do Niemiec już z wysoką przewodnością (właśnie ten wskaźnik dowodzi zasolenia). Sól jest substancją, której potrzebuje złota alga do masowego zakwitu. Glon wydziela wówczas toksynę i zużywa tlen w wodzie, co powoduje masowe śnięcie ryb. Według Woltera znalezienie właściwego winnego nie jest pożądane z politycznego punktu widzenia.