Wędkarze uratowali ryby z zatrutej Odry. Wybuchła afera, bo urzędnicy chcieli je zutylizować

- Początkowo było nas kilku i nie byliśmy pewni, czy to ma sens. Teraz jest nas 30, wspiera i doradza nam hodowca karpi, jest wśród nas czterech ichtiologów. Dbamy o uratowane ryby i to działa. Pracujemy nad odłowem już w dzień i nocy. Chodzi o to, aby uratować największe sztuki, w szczególności samice, które mają duże znaczenie przy rozrodzie populacji - opowiada dalej. Wolontariusze pracowali nad Odrą od 13 sierpnia. Mają cztery baseny z uratowanymi okazami. Przyczepiono im do płetw znaczki informujące, że to ocaleńcy z katastrofy w Odrze.