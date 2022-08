Zakaz polowania nad Odrą? Zbliża się niebezpieczny moment. Ekolodzy alarmują

Badania trwają

O zagrożeniu z tym związanym informował kilka dni temu sam premier Mateusz Morawiecki. - Prawdopodobnie do rzeki zrzucono ogromne ilości odpadów chemicznych i zrobiono to z pełną świadomością ryzyka i konsekwencji - stwierdził szef rządu w swoim podcaście. Dziś rząd wyklucza jednak, by do tragedii ekosystemu doprowadziła rtęć lub mezytylen.