"Z naszych danych wynika, że ​​wizyta komisji ma bezpośredni związek z problemami, o których pisaliśmy wcześniej: rosnącą liczbą przypadków sabotażu jednostek pływających i samobójstw wśród personelu wojskowego. Incydenty te podważają dyscyplinę i skuteczność bojową jednostek, a dowództwo rosyjskie postrzega je jako poważne zagrożenie. Są przekonani, że mogłoby to pokrzyżować plany ofensywy wojsk rosyjskich na prawym brzegu obwodu chersońskiego " - czytamy.

"Apelujemy do rosyjskich żołnierzy, by brali przykład ze swoich towarzyszy i niszczyli łodzie. To może ocalić wam życie!" - podkreślili członkowie ruchu Atesz.