Odra zatopi PiS? Donosy spływają na Nowogrodzką

Sam Mateusz Morawiecki na początku tygodnia nie wykluczył kolejnych dymisji. Premier stwierdził, że "doszło do opieszałości niektórych służb, do zbyt wolnej reakcji, do zbyt wolnych działań". I przypomniał, że z tego powodu wyciągnął konsekwencje kadrowe. - I jeżeli dojdę do takiego wniosku, że doszło do poważnego naruszenia obowiązków lub zbyt wolnego działania, to będą wyciągane kolejne konsekwencje - zapowiedział.