Pokazówka Morawieckiego. "Tym razem premier przelicytował" [OPINIA]

Nasz rozmówca z rządu przekonuje: - Zamiast pozorować "spotkanka kryzysowe" w kancelarii premiera na temat czegoś, co zostało już uchwalone, niech premier lepiej sprawdzi, jakie kompetencje ma wojewoda i co robił w sprawie Odry. Przecież pierwszym do dymisji jest wojewoda Obremski, który wczoraj dopiero wrócił z urlopu! A premier go kryje, zamiast go wyrzucić. Nie rozumiem tego.