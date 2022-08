Zagłada Odry. Wskazali dni, kiedy służby przespały zatrucie rzeki

Szukajcie, skąd płynęła zasolona woda

Z danych opublikowanych przez GIOŚ wynika także, że służby zabrały się do pracy 11 sierpnia (pobrano 18 próbek, później pobierano 35 dziennie). Problem w tym, że to cztery dni po tym, jak fala zasolonej wody została wykryta w niemieckiej automatycznej stacji pomiarowej we Frankfurcie. - To, że poszedł zrzut zasolenia, jest pewne. To nie jest przypadek, że wraz ze wzrostem zasolenia (przewodnictwo - przyp. red.) na stacji we Frankfurcie wzrósł też przepływ. Gdyby ten wzrost przepływu był spowodowany jakimś innym rodzajem wezbrania, to przewodnictwo by malało poprzez proces rozcieńczenia - komentują eksperci "Świata Wody".