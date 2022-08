Niemieccy naukowcy publikują po polsku to, czego o Odrze nie mówi minister Anna Moskwa

Jak Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o złotych algach? "(...) To gatunek inwazyjny. Jego występowanie stwierdzono w Europie do tej pory tylko kilkukrotnie i jest mało znany badaczom. Wiadomo, że może żyć w zbiorniku wodnym czy rzece, nie sprawiając problemów. Zabójczy jest dopiero jego zakwit. Aby do niego doszło potrzeba odpowiedniej temperatury, zasolenia, wysokiego przewodnictwa elektrycznego wody i wysokiego pH" - czytamy w informacji. Jak dotąd to jedyne podsumowanie ustaleń polskich służb.