Odda za to "jedynkę". "Tak możemy wygrać z PiS"

Dla Polski 2050 bardzo ważne jest też to, by jej ewentualny koalicjant po wyborach nie wszedł w koalicję z PiS. Równocześnie nie jest jasne, kiedy dobiegną końca rozmowy obu formacji. - Jak tylko zakończymy rozmowy to poinformujemy. Dla nas niezwykle ważne jest to, aby umowa zawarta z PSL-em była umową jawną, z którą będą mogli zapoznać się nasi wyborcy. To jest dla nas bardzo ważne. Żeby móc realizować własne postulaty, musi się zmienić jesienią władza - podsumowała Hennig-Kloska.