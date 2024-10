Resort potwierdza. Kwota z granicy jest prawdziwa

Utrzymanie tysięcy żołnierzy na granicy z Białorusią generuje ogromne koszty. Służbę pełni tam rotacyjnie ok. ośmiu tys. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej. "Tylko MON szacuje, że może go to kosztować 850 mln zł" - czytamy.