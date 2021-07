Ochrona dla Donalda Tuska? Rzecznik rządu odpowiada

Dopytywany o to, czy jest to "efekt Tuska", odparł: - Po tygodniu, czy dwóch tygodniach ciężko takie daleko idące wnioski wyciągać. To co teraz zrobił Donald Tusk to kilka spotkań. Na przyszły tydzień bodajże zapowiedział urlop. Trudno powiedzieć, czy to efekt Donalda Tuska, czy chwilowa zmiana w sondażach. Tak daleko bym nie szedł - powiedział Müller.