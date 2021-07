PiS podjął uchwałę sanacyjną. "Korupcja będzie w innym miejscu"

W ubiegły weekend odbył się Kongres PiS, na którym podjęto uchwałę sanacyjną. Na jej podstawie rodziny polityków z Prawa i Sprawiedliwości nie mogą zasiadać w spółkach Skarbu Państwa z wyjątkiem "nadzwyczajnych sytuacji życiowych". - To jest bardzo interesujące od strony komentowania rzeczywistości. Przychodzi ktoś i mówi: koledzy doszedłem do takiego wniosku, że chciałbym, abyście już nie kradli. Kradliście przez 6 lat, to teraz już przestańcie. Zrobimy taką ustawę, żeby wam to uniemożliwić - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Szymon Hołownia. - Trzeba zrobić wszystko, aby w Polsce ukrócić nepotyzm polityczny - podkreślił gość WP i dodał, że trzeba tego dokonać nie tylko w spółkach Skarbu Państwa, ale także na majątku komunalnym. - Ze złodziejem nie wymienia się zamków w domu, z podpalaczem nie idzie się gasić pożarów - wskazał rozmówca Michała Wróblewskiego. Były kandydat na prezydenta stwierdził również, że Jarosław Kaczyński, wprowadzając uchwałę sanacyjną, nie jest wiarygodny. - Od sześciu lat jego żołnierze rozkradają państwo na potęgę, tak jak żadna partia polityczna do tej pory nie umiała - powiedział lider Polski 2050 i dodał, że "korupcja będzie trwała, ale w innym miejscu".