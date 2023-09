"Ochłapy z pańskiego stołu". Emeryci ostro o propozycjach PiS i KO

Emerytury stażowe to nowa propozycja Prawa i Sprawiedliwości dla seniorów. Z kolei Koalicja Obywatelska stawia na podwojenie kwoty wolnej od podatku. W czyje obietnice bardziej wierzą Polacy – Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska? Dziennikarz Jakub Bujnik ruszył na ulice Warszawy, aby poznać opinie polskich emerytów. - PiS ma rację. Jednak dają ludziom – komentuje dla WP pytany mężczyzna. Podkreśla, że według niego Kaczyński to "jedyny człowiek, który się nie sprzedał". Nie wszyscy jednak są podobnego zdania. - W ogóle nie chcę słyszeć o Kaczyńskim. Głosowałam, zawiodłam się bardzo – stwierdza kobieta. Według niektórych aktualne ruchy partii rządzącej są tylko "pod publikę". – A teraz co, ochłapy z pańskiego stołu? – pyta przechodzień. Skrajne zdania są także o przedstawicielu opozycji. – Tusk dość już naobiecywał. Bardzo ludzi skrzywdził – podkreśla kobieta. Sprawdź, co jeszcze emeryci sądzą o wyborczych propozycjach PiS i KO.