Obraźliwy list młodych sympatyków PiS wprost do Kaczyńskiego. "Otorbiło pana lewactwo"

- Kto dochodzi do władzy, to wielki wstyd i hańba. Jesteśmy niemal pewni, że pana tak otorbiło lewactwo, że nie jest Pan w stanie odróżnić co jest normalnością, a co nienormalnością - taki płomienny list w obronie zdymisjonowanego ministra ochrony środowiska Jana Szyszki napisali dziś do Jarosława Kaczyńskiego prawicowi ekolodzy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Młodzi sympatycy PiS w mocnych słowach protestują przeciwko usunięciu Jana Szyszki. (East News, Fot: Rafal Oleksiewicz/REPORTER)

Marcelina Puchalska z Ekologicznego Forum Młodzieży pisząc wprost do Jarosława Kaczyńskiego uderza w najmocniejsze tony: - Mamy 16 tys. podpisów, wspiera nas ośrodek toruński. Oświadczamy panu, że nikt nas nie zatrzyma. Do tej pory popieraliśmy PiS, ale teraz musimy wystąpić przeciwko lewactwu, które rozpanoszyło się w Prawie i Sprawiedliwości i poszło na układy z lewakami - apeluje w imieniu prawicowych ekologów młoda działaczka.

Domagają się, aby nadal szefem resortu ochrony środowiska i urzędnikiem nadzorującym Lasy Państwowe nadal był prof. Jan Szyszko. Trzeba mieć sporo tupetu, aby takie słowa napisać do szefa Prawa i Sprawiedliwości, a wysłać do siedziby partii ul. Nowogrodzką, czyli nieoficjalnego centrum zarządzania Polską. Skąd ta pewność siebie? Do adresatów listu dołączeni są m.in. ojciec Tadeusz Rydzyk, Biskupi Polscy, Rodzina Radia Maryja. Jak wiadomo to środowisko najmocniej popierało działania ministra Szyszki.

Młodzi sympatycy PiS, których "serca jeszcze niedawno ogarniała radość", teraz są pełni żalu i zawiedzeni. - Ci dzięki którym PiS zdobyło władzę są odsuwani na bocznicę, a władzę oddaje się ludziom, którzy brylowali na salonach Pana Tuska - piszą. Podkreślają, że nie chcą Polski lewackiej, w której chroni się łosia, a zabija dzieci nienarodzone.

WP.PL Podziel się