Duch Donalda Tuska w rządzie PiS. Zobacz, którzy ministrowie mają związki z poprzednią władzą

"Dobra zmiana" w sporej mierze swój nowy rząd oparła na ludziach związanych z PO. Na czele stoi Mateusz Morawiecki, który był doradcą Donalda Tuska.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki od 2010 r. był członkiem Rady Gospodarczej przy ówczesnym premierze Donaldzie Tusku. Do tego dochodzi wicepremier rządu PiS i minister nauki Jarosław Gowin, który od 2005 r. startował z list PO. Najpierw jako senator, następnie poseł. W 2007 r. został członkiem tego ugrupowania, a następnie do zarządu krajowego. W 2011 r. został ministrem sprawiedliwości. Stanowisko to stracił półtora roku później.