Obrady Sejmu. Debata i głosowanie nad wotum nieufności wobec Jacka Sasina

Wniosek o wotum nieufności wobec Jacka Sasina złożyli przedstawiciele klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej . "Działania podejmowane przez wicepremiera Jacka Sasina doprowadziły do absolutnego chaosu wyborczego, konstytucyjnego i demokratycznego w Polsce. (...) Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin , piastując tak ważne stanowisko koniunkturalnie, działa w sposób zagrażający bezpieczeństwu Polaków i demokratycznemu ustrojowi Rzeczpospolitej Polskiej. Kieruje się przy tym jedynie własnym interesem politycznym, wbrew dobru Ojczyzny i obywateli" - stwierdzili wnioskodawcy.

Przypomnijmy, że ze względu na pandemię, gigantyczny chaos prawny oraz organizacyjny wybory prezydenckie 10 maja zarządzone przez marszałek Sejmu się nie odbyły. Mimo to kosztowały one blisko 70 milionów złotych - tyle wyniósł koszt wydrukowania tzw. pakietów wyborczych, które miały zostać użyte podczas głosowania korespondencyjnego (do którego nigdy nie doszło).