Obawy lidera PiS. "Buksujemy". W partii niepokój

PiS podzielony ws. ziobrystów

W dodatku PiS podzielone jest w tym, jak podchodzić do Suwerennej Polski, którą kieruje dziś Patryk Jaki. Popularny europoseł miał zirytować część polityków PiS swoim wystąpieniem na demonstracji przed Sejmem (bo "przegadane", "dłuższe od prezesa" - to opinie posłów PiS), a także niezdecydowaniem co do statusu swojej partii w ramach Zjednoczonej Prawicy.