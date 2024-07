Mocne tąpnięcie PiS w sondażu. "Poważny kryzys, bez szans na powrót"

Jak podkreśla, Koalicja Obywatelska jest co prawda pierwsza, ale nie ma wielkich powodów do radości. - Poparcie dla niej nie rośnie, a słabnie. PiS ma największe powody do zmartwienia, ale nikt nie powinien się z tych wyników cieszyć - stwierdza prof. Dudek. - To typowy sondaż na początek wakacji. Zobaczymy, jaki będzie trend po wakacjach. Nie spodziewam się wielkich przesunięć. To, co widzimy teraz, to jest to, co zadziało się wiosną - wyprzedzenie przez KO PiS-u - podsumowuje.