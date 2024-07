W poszukiwaniu przyszłego prezydenta. Nowe nazwiska na giełdzie

Nie znaczy to jednak, że brakuje innych chętnych - najczęściej wskazuje się na szefa MSZ Radosława Sikorskiego. - Uważam, że w tych wojennych czasach zwierzchnik Sił Zbrojnych powinien mieć doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa, powinien umieć odróżnić brygadę od batalionu - powiedział niedawno na antenie TVN24, co można interpretować jako szpilę wbitą w Trzaskowskiego (czemu sam Sikorski zaprzeczył). Szef MSZ ma wręcz forsować ideę prawyborów w partii, ale na to szanse są niewielkie.