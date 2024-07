Krok bez precedensu. Mogą skrócić prezydenturę Węgier na rzecz Polski

Następnego dnia po objęciu półrocznej prezydencji w Radzie UE 1 lipca, Orban odwiedził Kijów. Była to jego pierwsza wizyta na Ukrainie od czasu rosyjskiej inwazji na ten kraj w lutym 2022 roku. Spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim zostało dobrze przyjęte na Zachodzie, ale trzy dni później Orban udał się do Moskwy na rozmowy z dyktatorem Rosji, Władimirem Putinem, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony sojuszników.