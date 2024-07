Orban złożył w Chinach hołd. Premier Węgier kontynuuje swoją "pokojową misję"

- Orban nauczył się robić, co chce i robi, co chce. Dotychczas uchodziło mu to płazem, więc myśli, że nadal tak będzie - komentuje "szarżę" węgierskiego premiera prof. Góralczyk. - Swoich planów nie konsultował z nikim, co widać po reakcji zachodnich partnerów. Stosunkowo dobrze odebrano jego wizytę u Zełenskiego, pierwszą od wybuchu wojny, natomiast już wyjazd do Moskwy chyba najlepiej skomentował ambasador USA w Budapeszcie - dodaje ekspert.