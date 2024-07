Ważne wiadomości w poniedziałek rano. Orban z wizytą w Pekinie

• W Azji deszcze monsunowe doprowadziły do wielu tragicznych wydarzeń. Według Asian News International w katastrofach i wypadkach minionej nocy zginęły 62 osoby, a 90 zostało rannych. W Parbat i pobliskich miejscowościach Dolakha i Gorkha powodzie w niszczyły domy i mosty. Ruch drogowy w różnych regionach został wstrzymany z powodu powodzi i osunięć ziemi spowodowanych deszczem. Deszcze monsunowe występują co roku od czerwca do września. Powodują ogromne szkody.