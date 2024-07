Francja zdecydowała. "Zwyciężyła demokracja strachu"

Jak dodał, wyniki wyborów we Francji oznaczają, że "zwyciężyła demokracja strachu". -Wyborców zmobilizowały obawy o to, co się wydarzy, o to jak ma wyglądać Francja pod rządami Jordana Bardelli (kandydat Zjednoczenia Narodowego na premiera - red.) - wskazał Kuisz.