Tusk i Zełenski podpiszą umowę. W planie wizyty także spotkanie z Dudą

– Prezydent w sprawach bezpieczeństwa chce współpracy i tak właśnie traktuje RBN. Przecież tam są również przedstawiciele wszystkich opozycyjnych formacji i to właśnie temu ma służyć i to są posiedzenia klauzulowane. Na pewno prezydent będzie mówił, o czym będzie szczyt NATO, ale będzie też chciał, żeby to było stanowisko całej klasy politycznej – stwierdził Marcin Mastalerek w TVN24.